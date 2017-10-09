Народное лечение артроза плечевого сустава. Средства и обзор методик

Обладая широкой амплитудой движения и располагаясь неглубоко в теле человека, плечевой сустав часто подвергается атакам негативных факторов. Уязвим он и для такого серьезного заболевания, как артроз. Дегенерация суставных тканей приводит к разрушению сустава и полной его неподвижности. Для того чтобы справиться с артрозом плечевого сустава врачи разрабатывают комплексное лечение, в которое включают медикаментозную терапию, физиопроцедуры, ЛФК, массаж. Приветствуется специалистами и лечение артроза плечевого сустава народными средствами, как дополнительная помощь медицинскому лечению.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

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Как помогают народные средства при артрозе?

Сегодняшние возможности медицины позволяют успешно бороться с артрозом. Разработаны эффективные методики купирования патологии, перевод ее в стадию ремиссии, а если лечение начато в начальной стадии, врачи могут полностью избавить человека от серьезной проблемы. Большинство специалистов полагают, что применение народных средств помогает снизить продолжительность приема лекарственных препаратов, которые могут влиять на работу внутренних органов пациента. Несколько интересных народных способов лечения артроза можно посмотреть здесь:

Традиционные средства народного лечения артроза плечевого сустава были найдены много лет назад, и в их список вошли:

компрессы и примочки;

растирания домашними мазями;

питье целебных отваров и настоев;

принятие лечебных ванн.

Если вы посоветуетесь с врачом, то он выберет для вас наиболее подходящий способ домашнего лечения, исходя из того, какой симптом требуется устранить:

убрать боли;

остановить воспаление;

стимулировать восстановление хряща;

вывести накопившиеся в суставной области соли;

укрепить мышцы.

Используйте народные средства только после постановки точного диагноза, когда известна степень поражения сустава и наличие других заболеваний.

Разновидности народных методов лечения артроза плеча

Домашние лекарственные формы, о которых мы говорили выше, готовятся из растительного сырья и обычных продуктов. Народная медицина тем и хороша, что все ее ингредиенты доступны, не требуют сложной обработки и обладают целебными свойствами. Остановимся подробнее на рецептах народных средств.

Компрессы

Мы выбрали несколько самых популярных рецептов компрессов:

Капустный компресс . Для компресса нам понадобится капустный сок, который мы выжмем из листьев белокочанной капусты. Возьмите целый кочан, отделите от него несколько листьев, пропустите через мясорубку или блендер, отожмите сок, завернув кашицу в марлю. Добавьте столовую ложку меда, размешайте. Накладывайте компресс на ночь. Средство снимает отечность, воспаление, притупляет боль.

. Для компресса нам понадобится капустный сок, который мы выжмем из листьев белокочанной капусты. Возьмите целый кочан, отделите от него несколько листьев, пропустите через мясорубку или блендер, отожмите сок, завернув кашицу в марлю. Добавьте столовую ложку меда, размешайте. Накладывайте компресс на ночь. Средство снимает отечность, воспаление, притупляет боль. Сабельник . Компресс готовится из сушеного сырья. Для разового применения понадобится 3 столовые ложки высушенного сабельника,100 грамм свиного жира и 1 чайная ложка молотого красного перца. Все ингредиенты смешиваем, готовим компресс, накладываем на больное плечо. Если в проблемной зоне наблюдается воспаление, или есть ранки, красный перец добавлять не стоит. Состав с перцем улучшает кровообращение, разогревает ткани, тонизирует мышцы.

. Компресс готовится из сушеного сырья. Для разового применения понадобится 3 столовые ложки высушенного сабельника,100 грамм свиного жира и 1 чайная ложка молотого красного перца. Все ингредиенты смешиваем, готовим компресс, накладываем на больное плечо. Если в проблемной зоне наблюдается воспаление, или есть ранки, красный перец добавлять не стоит. Состав с перцем улучшает кровообращение, разогревает ткани, тонизирует мышцы. Уксусный компресс . Помогает при сильном болевом синдроме. Растворите столовую ложку 9% уксуса в поллитре воды, смочите ткань для компресса, наложите на плечо, закройте пленкой и теплым шарфом, оставьте на ночь.

. Помогает при сильном болевом синдроме. Растворите столовую ложку 9% уксуса в поллитре воды, смочите ткань для компресса, наложите на плечо, закройте пленкой и теплым шарфом, оставьте на ночь. Корень лопуха и сирень.

Цветки сирени собирают весной, высушивают, затем используют для приготовления компресса. Можно взять и свежие цветы. Корень лопуха надо измельчить, чтобы получилась 1 столовая ложка. Лопух и сирень засыпаем в 3-х литровую банку и заливаем 500 мл спирта. Закрываем банку крышкой, ставим ее в место, куда не проникает свет, настаиваем 5 дней. Полученный раствор используем для растираний плеча.

Настои

Лекарственные настойки используют при артрозе плечевого сустава для вывода солей и снятия воспалительного процесса. Вот несколько способов их приготовления:

Настой из сбора трав (фиалка трехцветная, листья березы, крапива). Растительные компоненты сбора можно купить в аптеке или заготовить самостоятельно. Для настоя надо брать по одной равной части каждого компонента, ссыпать их в поллитровую банку, залить крутым кипятком, дать постоять 1 час. Принимать по 100 мл перед едой 3 раза в день. Мелконарезанные или сушеные листья березы (2 столовые ложки) залить стаканом кипятка. Когда смесь немного настоится, процедить и пить 3 раза в день по 2 столовые ложки за один прием. Курс лечения – около месяца. Листья брусники (2 столовые ложки) заливают 200 мл кипятка, настаивают 20 минут. Пьют глотками в течение дня. Для нормализации обменного процесса народная медицина предлагает настой из молодых побегов и шишек сосны. Соберите сырье, заварите в кипятке, дайте настояться, пейте по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Если у вас застарелый артроз плеча, приготовьте настой из хрена и меда. На 1 кг меда возьмите 300 грамм натертых корней хрена, перемешайте ингредиенты и сложите в трехлитровую банку. Налейте в нее остуженную кипяченую воду доверху. Храните настой в холодильнике, принимая его по 1 столовой ложке 4-5 раз за сутки за 15 минут до еды.

Мази

Домашние мази не менее эффективны, чем купленные в аптеки. Зная, из чего вы их готовите, вы можете быть уверены в их безопасности для вашего организма. Попробуйте эти рецепты:

Соединить 3 грамма прополиса с 50 граммами свиного жира, хорошенько вымешать, мазь готова. Втираем ее в больное плечо 10 дней, можно на ночь.

Возьмите 1 часть хмеля (чайную ложку) и 4 части вазелина, смешайте до однородности, намазывайте плечо на ночь, пока не уйдет болевой синдром и не спадет отечность.

Мазь из донника. Берем 10 грамм донника, 50 грамм вазелина и 10 грамм сухого зверобоя, смешиваем. Втираем легкими движениями в больное место. Курс лечения – 1 неделя. Мазь можно использовать несколько раз в год.

Применяя мази домашнего приготовления, следите за реакцией вашего организма. Некоторые растения и продукты могут вызвать аллергию.

Лечебные ванны

Лечебные ванны хороши тем, что они благотворно воздействует не только на больную зону, но и на весь организм. Ванны готовят из трав, соли, хвои:

Наберите в ванну теплую воду температурой не выше 40 градусов. Засыпьте в нее 3 кг морской или обычной поваренной соли. Соль должна полностью раствориться в воде, тогда можно ложиться в ванну на 15-20 минут. Солевая среда расслабляет мышечное напряжение и купирует боль.

Сделайте отвар с сенной трухой, мятой, багульником, брусникой и лопухом. Отмерьте по одной части каждого ингредиента (в сушеном виде), разведите в воде в соотношение 1:3, прокипятите смесь 25 минут. Дайте отвару 30 минут настояться, вылейте его в подготовленную ванну. Проводите процедуру 15-20 минут.

Разогреть ткани сустава и улучшить кровоснабжение поможет горчичная ванна. Берите 300 грамм порошка горчицы, разбавляйте водой до консистенции сметаны, заливайте в ванну. Принимайте не более 15 минут.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Многие годы безуспешно боретесь с БОЛЯМИ в СУСТАВАХ? Прочитайте статью, где я рассказал КАК Я ВЫЛЕЧИЛ СУСТАВЫ c помощью четырех растений и советской технологии 83го года ЧИТАТЬ

Принимая ванну, можно проделать самомассаж больной зоны. Процедура усилит кровоток в суставе и поможет снять спазм мышц.

Чеснок и лук против артроза

Эксперты Университета Восточной Англии и Лондонского Королевского колледжа провели уникальные исследования. Они проверили около 1000 женщин близнецов на наличие артрита. Учитывался рацион питания, были сделаны рентгеновские обследования. Эксперимент показал, что у тех женщин, которые постоянно кушали лук и чеснок, признаков артрита не наблюдалось.

Объяснения такому феномену нашлось в составе чеснока. Растение содержит особые соединения, названные учеными диаллиловыми дисульфидами. В организме человека эти соединения уменьшают уровень энзимов, негативно влияющих на хрящевую ткань, постепенно разрушая ее. Мы не призываем потреблять чеснок и лук каждый день, но ввести их в рацион стоит. Больше об артрозе и его лечении домашними средствами на этом видео:

Мнение специалистов

Народная медицина намного старше официальной, на которую мы уповаем сегодня. Люди веками искали средства от различных болезней, в том числе и от артроза. Однако даже натуральные ингредиенты, используемые в народных средствах, могут не подойти вашему организму.

Если вы уже проходите лечение артроза плеча в медицинском учреждении, посоветуйтесь с врачом о возможности применения компрессов и отваров домашнего приготовления. Все, что предлагает нам народная медицина – это лишь дополнительный инструмент в борьбе с заболеванием, он не помогает решить проблему кардинально.